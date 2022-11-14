Окупант вимагав в українки код від мультиварки. Подумав, що це сейф

Жителька звільненого від окупантів населеного пункту на півдні розповіла, як ворожий військовослужбовець вдерся в її будинок із автоматом і зробив там ревізію. Загарбник вимагав у неї код від мультиварки, бо був певен, що то – сейф.

Чергову історію про слабкість “другої армії світу” до побутової техніки записали на камеру справжні визволителі країни від цього нашестя мародерів. Відео опублікував Telegram-канал “Одеса. Офіційно”, розпочавши рубрику “З перших вуст” і назвавши перший випуск “Код від мультиварки”

З розповіді українки, коли окупант вдерся, до її дому, насамперед для нього диковинкою стала шафа-купе. Жінка каже, що загарбник не міг стримати свого захвату, коли відчиняв та зачиняв дверцята.

“Приходить до нас російський солдат: худе, нещасне таке, понуре. Заходить у кімнату, там шафа-купе: відкриває, а інші дверцята раз і закрилася. Він: “Ухти!”, – зазначила вона.

За її словами, опісля непроханий гість вирішив зайти на кухню й подумав, що в такій побутовій техніці, як мультиварка, українка зберігає коштовності й гроші.

“Код скажи! Скажи код сейфа!” А я не розумію, що він хоче… Аа, зрозуміла, кажу – це називається “мультиварка”, розумієш”, – сміючись, пригадала жінка, хоча тоді ворожий солдат тримав у руках автомат.

Вона додала, що також окупанта здивувала арка, на якій ріс виноград у дворі. Її він помітив, коли вийшов з будинку, й назвав “балаганом”.

Агентство Телевидения Новости