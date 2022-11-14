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У середу планують прийняти бюджет Харкова 2023

У середу планують прийняти бюджет Харкова 2023

Тринадцята позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання пройде в середу 16 листопада у дистанційному режимі. Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов. Про це повідомили у мерії. 

У проєкті порядку денного — 32 питання та “Різне”, зокрема, зміни до бюджету цього року, бюджет на 2023 рік, зміни до програми будівництва та розвитку метрополітену, зміни до програми розвитку міськелектротранспорту, ХТМ, а також зміни до програми оновлення та розвитку зоопарку інфрастуктури міста.

Агентство Телевидения Новости

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