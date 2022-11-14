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Чекаємо на сніг вже цього тижня

Чекаємо на сніг вже цього тижня

Синоптикиня Наталія Діденко здивувала прогноз погоди на цей тиждень. За її словами, наприкінці тижня варто очікувати серйозного похолодання та мокрого снігу.

Про це Діденко написала у Facebook.

За словами синоптикині, сьогодні у більшості областей України очікується зниження температури повітря до +3…+8°С. Утім, у західних областях стовпчики термометрів піднімуться до позначки +8…+13°С. Переважно буде сонячна погода.

У Києві очікується +6…+7°С, сухо з проясненнями.

У вівторок також буде суха погода. А ось у середу та четвер температура повітря знижуватиметься. Вдень очікується мінусова температура, а у деяких місцях випаде мокрий сніг.

За словами синоптикині, є ще час підготуватися до морозів.

“Не забувайте закривати двері та вікна на сходових клітках, підготуйте тепліший домашній одяг, пледи, нехай у термосах буде щось гаряче при вимкненому струмі, акумулюйте тепло навколо себе будь-якими безпечними та розумними способами”, — написала вона.

На Харківщині обіцяють сніг та мінус вже у четверг.

Агентство Телевидения Новости

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