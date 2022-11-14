На Харківщини в ДТП загинув неповнолітній водій

В Харківській області за кермом автомобіля загинув неповнолітній водій: 15-річний підліток не впорався з керуванням та виїхав у кювет.

Аварія сталася 12 листопада близько 15:30 у місті Зміїв на автошляху 31 км + 950 м по вулиці Траса. У автомобілі Daewoo знаходилися також двоє 15-річних пасажирів. Одного з підлітків з травмами доставили до лікарні.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости