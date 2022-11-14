Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:03
Просмотров: 94

На Харківщини в ДТП загинув неповнолітній водій

На Харківщини в ДТП загинув неповнолітній водій

В Харківській області за кермом автомобіля загинув неповнолітній водій: 15-річний підліток не впорався з керуванням та виїхав у кювет.

Аварія сталася 12 листопада близько 15:30 у місті Зміїв на автошляху 31 км + 950 м по вулиці Траса. У автомобілі Daewoo знаходилися також двоє 15-річних пасажирів. Одного з підлітків з травмами доставили до лікарні.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 