У постраждалих від обстрілів громадах відновлюють житлові будинки

В результаті ворожих обстрілів на Харківщині значною мірою постраждав житловий сектор. Нині активні відновлювальні роботи проводять, зокрема, в Рогані та Чугуєві, повідомляє ХОВА.

Селище Рогань у перші місяці повномасштабного вторгнення рф перебувало у так званій «сірій» зоні. За словами начальниці Роганської селищної військової адміністрації Марії Черненко, руйнацій зазнали 65 багатоповерхівок. Також пошкоджено 700 приватних домоволодінь, з яких 19 – не підлягають відновленню.

«Це пошкодження різного характеру – від побитої покрівлі, вибитих вікон до повністю зруйнованих під’їздів. Завдячуючи допомозі обласної військової адміністрації, відновлювальні роботи вже ведуться. Зокрема, приводять до ладу 50 багатоповерхівок. До робіт долучаються і звичайні люди – міняють вікна та перекладають дахи», – додала Марія Черненко.

На одному з таких об’єктів повністю зруйновано частину під’їзду – 4 квартири. Зараз у цьому будинку перекладають дах та проводять «консервацію» знищеного під’їзду, аби уберегти від подальшого руйнування через вплив погодних умов. Надалі буде можливість відновити цю частину будинку.

Проводять реконструкції будинків і в Чугуєві. Тут через ворожі обстріли постраждали 86 багатоповерхівок.

«З обласного бюджету на аварійно-відновлювальні роботи виділено близько 10 мільйонів гривень – це на матеріали та на опоряджувальні конструкції бетонних блоків і перекриттів. На сьогодні з Чугуївського міського бюджету спрямовано 15 мільйонів гривень на такі ж самі роботи», – зазначив заступник Чугуївського міського голови з питань ЖКГ Костянтин Бармін.

На одному з об’єктів артснаряд влучив у квартиру на п’ятому поверсі. Мешканці залишилися живі. Ударом було знищено міжповерхові та міжквартирні перекриття. Попри руйнації будинку, до вцілілих квартир вдалося подати опалення, воду, світло та газ.

До 20 грудня роботи на об’єкті мають завершити і мешканці зможуть повернутися до своїх осель.

Агентство Телевидения Новости