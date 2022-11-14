Напередодні ввечері за порушення комендантської години патрульні зупинили автомобіль AUDI.

Під час спілкування з кермувальником інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння, тому запропонували йому пройти відповідний огляд. Водій пройшов огляд на стан алкогольного сп’яніння за допомогою газоаналізатору Драгер. Результат склав 1.11 проміле, що в понад 5 разів перевищує допустиму норму.

Поліцейські склали на чоловіка відповідні адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп‘яніння) КУпАП, які надалі передадуть до суду.

Загалом за минулу добу харківські патрульні виявили ознаки сп’яніння у 26 водіїв.

Агентство Телевидения Новости