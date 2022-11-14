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В Харкові затримано російського агента, який «здавав» ворогу позиції української ППО

В Харкові затримано російського агента, який «здавав» ворогу позиції української ППО

Кіберфахівці Служби безпеки викрили ще одного ворожого коригувальника на сході нашої держави.

В результаті слідчо-оперативних дій, у Харкові затримано поплічника рашистів, який передавав агресору розвіддані про дислокацію та переміщення українських військ на території регіону.

Серед основних цілей його розвідувально-підривної діяльності було виявлення ймовірних бойових позицій протиповітряної оборони ЗСУ на східному напрямку.

Отримані відомості окупанти використовували для підготовки і здійснення прицільних ракетних ударів по українських об’єктах.

За даними слідства, затриманим є мешканець Салтівського житлового масиву – одного з найбільш постраждалих від ворожих обстрілів району Харкова.

Влітку цього року він почав шукати через соцмережі шляхи «виходу» на загарбників для допомоги у війни проти України. Для цього викладав в соцмережах інформацію про місця тимчасового базування підрозділів Сил оборони.

Встановлено, що після того, як зловмисник опублікував заборонену інформацію, «розкриті» позиції української ППО п’ять разів піддавалися прицільним обстрілам з боку ворога.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про розташування Збройних Сил України) Кримінального кодексу України.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 53-річному харків‘янину за фактом поширення інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Заходи з викриття злочину проводили співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости

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