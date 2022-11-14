Ремонти доріг на Харківщині: на яких напрямках зараз ведуться роботи

Загалом на Харківщині за час повномасштабного вторгнення рф було зруйновано 25 мостів.

Наразі дорожники організували рух транспорту на 10 переправах таких автомобільних доріг: М-20 Харків – Щербаківка, Т-21-04 Харків – Вовчанськ, Т-21-10 Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка, Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук, Т-21-17 Дергачі – Козача Лопань – /М-20/, Т-21-22 Ізюм – Барвінкове, Р-79 /М-18/ – Сахновщина – Ізюм – Куп‘янськ – КПП «Піски».

У Службі автомобільних доріг Харківської області також повідомили, що вже здійснюється рух транспорту в обхід зруйнованого мосту на автомобільній дорозі Р-79 /М-18/ – Сахновщина – Ізюм – Куп‘янськ – КПП «Піски» у селищі Борова.

Бригади ДП «Дороги Харківщини» продовжують відновлювальні роботи доріг місцевого значення. Зокрема, на території Барвінківської громади виконуються роботи з покращення проїзду за маршрутом Барвінкове – Слов’янськ протяжністю 10,7 км. Нині там вже облаштовано понад 1 км якісного покриття.

Окрім цього, вже виконані роботи з демонтажу зруйнованих конструкцій, монтажу нових прогонових балок мосту на Печенізькому водосховищі в с. Мартове. Цей міст підірвали російські війська під час відступу. Зокрема, споруда розв’язує значну частину логістичних питань для нормального життя громади, постачання гуманітарної та медичної допомоги. Тут відновлювальні роботи планують завершити до кінця року.

Агентство Телевидения Новости