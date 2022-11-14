З початку місяця громадяни здали поліції Харківщини 548 одиниць зброї

548 одиниць зброї добровільно здали громадяни з початку місяця. Як повідомили в ГУНП Харківської області, серед вилученого 13 одиниць нарізної зброї військових зразків, 528 мисливських рушниць, 5797 боєприпасів до різних видів зброї.

Особи, які добровільно здали незареєстровану зброю, боєприпаси та вибухові матеріали, звільняються від кримінальної та адміністративної відповідальності.

Заходи по добровільній здачі населенням Харківської області зброї та боєприпасів триватимуть до 30 листопада.

Агентство Телевидения Новости