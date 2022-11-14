В Чугуївському районі жінка зарізала співмешканця

11 листопада в селищі Кочеток Чугуївського району під час конфлікту 61-річна місцева мешканка нанесла ножове поранення співмешканцю. Від отриманих травм 42-річний чоловік помер.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Жінка затримана в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їй повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Агентство Телевидения Новости