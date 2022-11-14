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Косили траву: троє чоловіків підірвалися сьогодні на міні під Харковом

Косили траву: троє чоловіків підірвалися сьогодні на міні під Харковом

Деокуповані території Харківської області одні із найбільш замінованих росіянами. Сьогодні в селищі Цупівка Дергачівської громади на міні підірвалися 3 чоловіків, які косили траву біля залізничної станції. Постраждалих госпіталізували, повідомляє ХОВА.

В ХОВА вкотре нагадали жителям Харківщини про необхідність бути обережними, уникати узбіч та лісосмуг.

«Процес розмінування триває, і безпосередньо впливає на швидкість відновлення критичної інфраструктури.

Газопостачання вже відновили на більш як 70%, електропостачання – на майже 75%. Щодо тепла: на сьогодні працюють 472 котельні, це 90%. Із централізованим опаленням вже 7238 будинків, це 96%. Роботи тривають», повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости

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