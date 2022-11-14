ЗСУ звільнили понад половину захоплених з лютого територій

Від початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого Збройні Сили України звільнили вже понад половину захоплених ворожими військами територій України. Такий висновок опублікував OSINT-дослідник DefMon, який з перших днів війни укладає карти бойових дій в Україні, пише ZN.UA.

Згідно із підрахунками, після деокупації Херсона та зачистки правого берега Дніпра на півдні України сумарно звільнено 52,5% території, окупованої росією з 24 лютого.

Так, станом на 14 листопада, за оцінкою DefMon, від окупантів звільнено майже 78 тис км² території. Водночас досі під окупацією залишається майже 71 тис км², зайнятих після 24 лютого. До переліку втому числі належать населені пункти на Кінбурській косі Миколаївської області, лівий берег Херсонської області, окупована частина Запорізької області, окремі села Харківщини і територія окупованого Донбасу.

Якщо ж враховувати захоплені рф у 2014 році території окремих районів Луганської та Донецької областей та Криму, то під окупацією досі залишається близько 20% України, а саме близько 120 тис км². Таким чином, згідно із підрахунками, під час контрнаступальних дій ЗСУ звільнили 39% усіх окупованих територій, захоплених з 2014 року.

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