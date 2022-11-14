Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:01
Просмотров: 49

В Куп’янському району знайдено тіла чотирьох цивільних, один з яких був закатований окупантами

В Куп’янському району знайдено тіла чотирьох цивільних, один з яких був закатований окупантами

14 листопада у смт Куп’янськ-Вузловий прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області ексгумували труп 45-річного чоловіка. За попередньою версією слідства, його закатували російські солдати під час окупації. На тілі трупа виявлено дві колото-різані рани на спині. Також у населеному пункті ексгумовано труп 37-річного чоловіка, який загинув внаслідок обстрілу російських військових.

У Куп’янську прокурори також встановили жертв ворожих ракетних ударів: 70-річного чоловіка та жінку 40 років. Їх тіла ексгумовано.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Наразі чотири трупи направлено для проведення судово-медичних експертиз.

Слідчі дії проводились спільно зі співробітниками Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 