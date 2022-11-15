Четверо людей підірвалися на мінах в Дергачівському районі минулої доби

Окупанти продовжують тероризувати обстрілами мирне населення міст і сіл, розташованих поруч з лінією зіткнення та кордоном з рф: Чугуївського, Куп’янського та Харківського районів, повідомляє ХОВА.

У селі Вовчанські Хутори Чугуївського району внаслідок обстрілів пошкоджено кілька приватних домоволодінь. У селі Болдирівка Куп’янського району через обстріли горіли склади з зерном.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Куп’янському районі поранення отримали 2 жінки 66 та 62 років та чоловік 50 років.

Піротехніки ДСНС продовжують розмінування території області. За добу знешкодили 141 вибухонебезпечний предмет. Втім, мінна небезпека все ще дуже висока.

Вчора біля залізничної станції Цупівка на території Дергачівської громади Харківського району на міні підірвалися 3 працівники залізниці. Вони госпіталізовані з пораненнями, медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

Крім того, в районі села Безруки близько 15:00 на міні підірвалося авто «Харківобленерго», поранення зазнав 41-річний електромонтер. Його стан середній.

Агентство Телевидения Новости