В Куп’янському районі окупанти обстріляли сільгосппідприємство: горіла пшениця та соняшник

За добу з 14 по 15 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів, з яких:

13 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинені ворожими обстрілами;

2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

12 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

2 – інші виїзди.

О 20:14 оперативні підрозділи 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали на гасіння пожежі, спричиненої обстрілом з боку ворога. Снаряд влучив у сільськогосподарський об’єкт на території Куп’янського району, де горіла пшениця та насіння соняшника на загальній площі 150 кв. м. Рятувальники о 21:00 локалізували вогонь та о 21:40 повністю ліквідували його.

Також о 12:22 рятувальники 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїздили на перевірку на місце ворожого обстрілу одного з населених пунктів Вовчанської громади. Зафіксовані значні руйнування приватних домоволодінь. Пожеж не виявлено.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 141 вибухонебезпечний предмет.

Мешканцям міст Куп’янська, Ізюма та села Коротич Харківського району рятувальники доставили 28,5 тонн питної і технічної води.

Агентство Телевидения Новости