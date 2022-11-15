14 населених пунктів зазнали обстрілів на Харківщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 15 листопада. 265 доба війни.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Новоселівське Луганської області; Білогорівка, Бахмут, Бахмутське, Времівка, Красногорівка, Мар’їнка, Новокалинове, Новомихайлівка, Первомайське Донецької області.

Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 23 авіаційні удари, здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Слобожанському напрямку ворог здійснював обстріли з артилерії різних типів в районах населених пунктів Глибоке, Огірцеве, Охрімівка, Різникове, Стариця, Стрілеча, Тернова Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстрілювали населені пункти Дворічна, Загризове, Кислівка, Колодязне, Копанки, Котлярівка, Табаївка Харківської області; Берестове, Іванівка Донецької області; Макіївка, Невське, Новоселівське, Площанка, Стельмахівка Луганської області.

Підтверджено ураження підрозділів противника за попередні дні на окупованій території Луганської області. Так, в населеному пункті Мілуватка, Сили оборони України знищили штаб підрозділу російських окупаційних військ. Нині відомо про 30 загиблих та більш як 20 поранених російських загарбників.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 21 удар. Під ураження потрапили 18 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції зенітно-ракетних комплексів противника.

За минулу добу Сили оборони України збили 2 БпЛА типу «Орлан».

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу уразили 3 пункти управління, 19 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, позицію протиповітряної оборони та 2 склади боєприпасів російських окупантів.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости