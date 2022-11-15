Зеленський виступив на саміті лідерів G20 і запропонував 10 кроків до миру

Президент України Володимир Зеленський виступив на саміті лідерів «Великої двадцятки» (G20) і запропонував 10 кроків до миру, який передбачає відновлення територіальної цілісності України.

Виступ президента оприлюднив Офіс президента. Зеленський зазначив, що, щоб звільнити всю українську землю від російської окупації, доведеться ще воювати «деякий час», пише Громадське.

«Але якщо перемога все одно буде за нами, і ми в цьому впевнені, то хіба не варто спробувати нашу формулу миру, щоб зберегти тисячі життів і вберегти світ від нових дестабілізацій? Ось чому я хочу представити наше бачення шляху до миру, як його реально досягти, і не тільки для нас, але й для усіх вас, ваших союзників та партнерів», — сказав глава держави.

Зеленський сказав, що хоче справедливого закінчення російсько-української війни: на основі статуту ООН і міжнародного права, а не абияк.

Президент зазначив, що Україні не потрібно «пропонувати компроміси з совістю, суверенітетом, територією та незалежністю». За його словами, «Мінська-3» не буде: «Ми не дамо росії перечекати й наростити сили, а потім розпочати нову серію терору і глобальної дестабілізації. Саме зараз треба і можна зупинити руйнівну російську війну».

Відтак Зеленський запропонував «українську формулу миру»:

Радіаційна та ядерна безпека. Зеленський каже, що росія перетворила Запорізьку АЕС на «радіаційну бомбу, яка може вибухнути в будь-який момент». Він наголосив, що росія має негайно вивести з території станції всіх своїх військових і передати її під контроль МАГАТЕ та України. Також глава держави засудив російський ядерний шантаж і закликав країни G20 тиснути в цьому питанні на рф.

Продовольча безпека. Зеленський пропонує розширити «зернову ініціативу» на інші українські порти, зокрема на Миколаїв і порт «Ольвія». Він пропонує й іншим країнам долучатися до боротьби з продовольчою кризою та запевняє, що Україна може 2022 року експортувати 45 мільйонів тонн продовольства.

Енергетична безпека. Президент згадав про російські обстріли українських енергооб’єктів та закликав запровадити обмеження ціни на російські енергоресурси: «Щоб експорт був не вищий за собівартість. Це чесно. Якщо забираєш ти, світ має право забрати в тебе».

Звільнення всіх полонених і депортованих. Глава держави каже, що зараз у російському полоні перебувають тисячі українських військових і цивільних, яких там піддають жорстоким тортурам. Також Зеленський каже, що є й політв’язні, майже 11 тисяч дітей і сотні тисяч дорослих, яких депортували до росії. Український президент закликав обʼєднатися заради звільнення полонених у форматі «всіх на всіх».

Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України. «росія повинна підтвердити територіальну цілісність України в межах відповідних резолюцій Генасамблеї ООН і відповідного масиву договірно-правових документів. Це абсолютно конкретно», — сказав Зеленський.

Виведення російських військ і припинення бойових дій. Глава держави наголосив, що Україна має відновити контроль над усіма ділянками державного кордону з росією.

Справедливість. Зеленський закликав створити спеціальний трибунал для росії та міжнародний механізм для відшкодування всіх збитків.

Потреба негайного захисту природи. Президент наголосив, що необхідно створити платформу для оцінювання збитків довкіллю від війни.

Недопущення ескалації. Глава держави заявив, що для недопущення повторення російської агресії необхідно надати Україні гарантії безпеки, які запропонував Офіс президента.

Фіксація закінчення війни. За словами Зеленського, коли всі попередні кроки реалізують, сторони мають підписати документ про фіксацію закінчення війни.

Президент запевняє, що виконання кожного з цих кроків не може забрати багато часу: «Максимум місяць на один пункт. Для деяких достатньо днів».

Агентство Телевидения Новости