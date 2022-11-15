Терехов розчищає ринок МАФів у Харкові: знесуть понад 100 кіосків, – ЗМІ

У Харкові підуть під знесення понад 100 торгових кіосків, літніх кафе та інших малих архітектурних форм у всіх районах міста

Про це пише сайт “Думка”, посилаючись на тексти рішень Виконкому Харківської міськради, ухвалені останніми місяцями.

Згідно з документами, близько сотні МАФів визнаються “самовільно встановленими та незаконними”, на підставі чого Департамент інспекційної роботи Харківської міськради отримав розпорядження демонтувати ці об’єкти. Йдеться про торгові точки у всіх районах Харкова.

Водночас, як заявляють підприємці, виконком під керівництвом Ігоря Терехова вважає незаконними й ті МАФи, власники яких не можуть сплатити тарифи за оренду землі, що залишилися на довоєнному рівні, незважаючи на те, що малий бізнес зазнав через бойові дії та обстрілі величезних збитків. Багато кіосків згоріли в пожежах після обстрілів разом із товарами, багато хто не міг працювати більшу частину часу з 24 лютого.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підприємці Харкова, які ведуть бізнес із МАФами, змушені платити КП “Сучасне місто” орендну плату в повному обсязі за довоєнними тарифами, навіть якщо кіоск постраждав або був знищений обстрілами.

На думку представників малого бізнесу, міська влада просто користується ситуацією, щоб знищити більшу частину малого бізнесу, щоб у такий спосіб розчистити ринок для підконтрольних підприємців.

Агентство Телевидения Новости