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У Польщі в смертельній ДТП постраждали троє українців

У Польщі в смертельній ДТП постраждали троє українців

У Польщі сталася смертельна ДТП, в якій постраждали троє українок.

Про це повідомляють польські ЗМІ з посиланням на пресофіцера поліції Каліша Анну Яворська-Войніч, пише ТСН.

Відомо, що зіткнулися Nissan з Alfa Romeo. Сталося це на трасі поблизу села Дембе Великопольського воєводства.

Внаслідок аварії загинула 72-річний чоловік. Ще восьмеро людей отримали поранення, серед яких троє українок. Постраждалих у ДТП госпіталізували до місцевих лікарень.

За попередніми висновками поліції, 64-річна жінка за кермом Nissan не дотримала переваги в русі та зіткнулася з Alfa Romeo, яка їхала в попутному напрямку.

Обставини та причини аварії з’ясовує поліція під наглядом прокуратури.

Агентство Телевидения Новости

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