Під час утечі із Херсона окупанти випустили із СІЗО всіх в’язнів. Де вони зараз – невідомо

Коли росіяни відступали з Херсона, поставлена ними «адміністрація» СІЗО теж утекла. У той момент хтось з них відкрив в’язням ворота – і засуджені вийшли на волю.

Про це повідомляє Громадське.

У СІЗО Херсона українські військові знайшли справи 457 засуджених, з них 15 – до довічного позбавлення волі. Вони відбували терміни в різних колоніях і тимчасово опинилися в Херсонському слідчому ізоляторі. Після втечі росіян усі засуджені втекли на волю.

Однак уже кілька в‘язнів звернулися до військових. Серед них один довічно засуджений – його перевезли до пенітенціарної служби Миколаєва. Де перебувають решта в’язнів, наразі невідомо.

Також у СІЗО виявили справи 59 людей, яких затримали росіяни під час окупації. Усіх цих людей вони забрали з собою під час утечі з Херсона. За інформацією військових, затриманих повезли до Криму.

Агентство Телевидения Новости