Роздавав продукти та закликав співпрацювати з окупаційною владою: у Вовчанську затримали колаборанта

Поліція Харківщини викрила мешканця міста Вовчанськ у колабораційній діяльності: 43-річний місцевий мешканець неодноразово закликав жителів міста до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та окупаційною адміністрацією, повідомляє ГУНП Харківської області.

Чоловік здійснював роздачу гуманітарної допомоги, яку надавали росіяни, та розвозив її по місту та селах окупованого Чугуївського району.

Під час роздачі продуктів харчування порушник всіляко закликав підтримувати окупаційну владу та співпрацювати з нею. Автомобіль, на якому здійснював свою діяльність громадянин, є власністю одного з підприємств в міста Вовчанськ.

14 листопада чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости