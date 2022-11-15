Пригожин стає популярніше за Путіна, – ІSW

В Інституті вивчення війни заявили про те, що засновник ПВК “Вагнера” ​​Євген Пригожин набирає популярності у політичному житті Росії.

За оцінками ISW, нещодавня кара найманця викликала відгук у потенційних виборців бізнесмена.

Аналітики пишуть, що російська націоналістична спільнота переважною більшістю вітала публічне покарання передбачуваного дезертира.

Вони вважають, що командування “Вагнера” ​​вживає відповідних військових заходів для дисципліни своїх військ.

Дехто навіть порівняв цю кару з “героїчною” стратою Йосипом Сталіним марксистського революціонера Льва Троцького, що ще раз підтвердило привабливість Пригожина серед прихильників сталінської репресивної спадщини, зазначають експерти.

“Пригожин робить дії, які знайдуть відгук у виборців, які цікавляться ідеологією національної переваги Росії, жорстокою радянською силою і відчувають огиду до корупції Кремля, яку президент Росії Володимир Путін використав як політичну силу протягом усього свого правління”, – пишуть аналітики.

В ISW наголошують, що Пригожин неухильно використовує свою участь у російському вторгненні в Україну для зміцнення свого впливу в Росії.

“Нестримні витівки Пригожина у політичній сфері безпрецедентні для путінського режиму”, – резюмують експерти.

Агентство Телевидения Новости