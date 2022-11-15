Пригожин стає популярніше за Путіна, – ІSW
В Інституті вивчення війни заявили про те, що засновник ПВК “Вагнера” Євген Пригожин набирає популярності у політичному житті Росії.
За оцінками ISW, нещодавня кара найманця викликала відгук у потенційних виборців бізнесмена.
Аналітики пишуть, що російська націоналістична спільнота переважною більшістю вітала публічне покарання передбачуваного дезертира.
Вони вважають, що командування “Вагнера” вживає відповідних військових заходів для дисципліни своїх військ.
Дехто навіть порівняв цю кару з “героїчною” стратою Йосипом Сталіним марксистського революціонера Льва Троцького, що ще раз підтвердило привабливість Пригожина серед прихильників сталінської репресивної спадщини, зазначають експерти.
“Пригожин робить дії, які знайдуть відгук у виборців, які цікавляться ідеологією національної переваги Росії, жорстокою радянською силою і відчувають огиду до корупції Кремля, яку президент Росії Володимир Путін використав як політичну силу протягом усього свого правління”, – пишуть аналітики.
В ISW наголошують, що Пригожин неухильно використовує свою участь у російському вторгненні в Україну для зміцнення свого впливу в Росії.
“Нестримні витівки Пригожина у політичній сфері безпрецедентні для путінського режиму”, – резюмують експерти.