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Сегодня 16:28
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Ракетні удари по Харкову: частина міста знеструмлена, зупинено рух в метро

Близько 16:00 окупанти по Харкову кілька ракетних ударів. Мер міста підтвердив влучання:

“Прильоти об’єктом критичної інфраструктури. Про постраждалих наразі інформації немає.

Через пошкодження об’єкта є проблеми з енергопостачанням. Зупинено наземний електротранспорт, метро. Енергетики та комунальники роблять все для якнайшвидшої нормалізації життя Харкова”.

Інформація від ХОВА: “Росіяни завдали ракетних ударів по критичній інфраструктурі Харкова та Чугуївського району.

Є перебої із електропостачанням, всі профільні служби працюють на місцях.

За попередньою інформацією, постраждалих немає”.

Агентство Телевидения Новости

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