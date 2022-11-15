Росія випустила 100 ракет, що перевищило 10 жовтня — речник Повітряних сил ЗСУ

Російські військові випустили по Україні близько ста ракет. Вони перевершили масовану атаку, яку здійснили 10 жовтня.

Про це повідомили в етері телемарафону.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Станом на 17:25 випущено вже 80 ракет і ще щонайменше 20 летять.

“Окупанти перевершили 10 жовтня. Тоді було, нагадаю, 84 ракети“, — сказав він.

Росіяни поцілили атаку по об’єктах критичної інфраструктури. Проте влучання є в житлові будинки. Щонайменьше одна людина загинула у Київі У Харкові блекаут через попадання в критичну іняраструктуру

Юрій Ігнат наголосив, що не вдається перехопити всі ракети, які випустили окупанти. Це пов’язано з інтенсивністю атаки та те, що їх скеровують по різних областях. Він закликав партнерів надати більше засобів ППО.

Замкерівника Офісу Президента Кирилл Тимошенко повідомив

“Ситуація критична.

Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни.

В столиці ситуація вкрай важка, вводяться спеціальні графіки аварійних відключень. Укренерго вимушені розпочати екстрені відключення світла для збалансування енергосистеми та уникнення аварій на обладнанні.

Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють”, зазначив Тимошенко.

Замкерівника ОПУ також додав, щоб українці споживали електроенергію помірно.

“Тримаймося! Терористи все одно будуть переможені”, резюмував Тимошенко.

Президент записав звернення. Сьогодні. Бережить себе

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