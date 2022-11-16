Наслідки атаки на енергетичну систему України: більшість ракет збито, світло відновлено, але ситуація критична

Роботи з відновлення електропостачання в частині регіонів України вже завершено, в інших стабілізовано ситуацію й відповідні служби продовжують працювати.

Про це заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомляє у Телеграмі.

Згідно зі словами посадовця, в Івано-Франківській області 100% електропостачання відновлено, в Одеській області також завершено роботи і світло є.

Як зазначив Тимошенко, в Тернополі роботи завершені й обласний центр уже зі світлом, а електропостачання по області має бути відновлено впродовж ночі.

При цьому, заступник керівника ОПУ поінформував, що в Черкаській області ситуацію з електроенергією стабілізовано й застосовуватимуть погодинні відключення, які були до сьогоднішніх атак, на Сумщині підключили 100 тис. абонентів, а на Житомирщині – 110 тис, переважно в обласному центрі.

Також заживлено Чернігівську область, але там застосовуються графіки аварійних відключень, у Чернівецькій області відновлено 100% електропостачання.

Як повідомляється, на Сумщині вже підключили 100 тисяч абонентів і працюють далі.

На Харківщині служби роблять усе можливе аби протягом наступних декількох годин заживити увесь регіон. Вночі світло отримали майже всі споживачі.

Водночас, Тимошенко розповів, що на Львівщині й Хмельниччині велика кількість населення без електрики, там першочергові завдання – підключити на ранок максимальну кількість абонентів.

Згодом в «Укренерго» заявили, що після ударів у вівторок, 15 листопада, ситуація найсерйозніша за всю історію. Голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький заявив, що 15 листопада відбулася найбільша атака в історії війни на українську енергетичну інфраструктуру.

Представник “Укренерго” заявив, що енергетики розпочали відновлення харчування споживачів практично відразу. Кудрицький сказав, що фахівці працюватимуть цілодобово, щоби повернути українцям світло.

При цьому експерт зазначив, що споживання електроенергії зростатиме, оскільки наближається похолодання. Таким чином, наступні кілька днів будуть особливо важкими, оскільки навантаження на мережі зросте.

Кудрицький закликав українців з розумінням поставитися до відключень, які впроваджуватимуться за необхідності.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що РФ вдарила відразу після саміту в Індонезії, де пролунали заяви проти неї.

“Та й коли це сталося? Відразу, як в Індонезії завершився перший день саміту “двадцятки” і найбільш помітні заяви прозвучали, основні зустрічі відбулися. Росії говорять про мир, а вона – ракети у відповідь. Їй говорять про глобальні кризи, які Росія ж і спричинила, а вона – іранські дрони у відповідь. Їй – десять пунктів, щоб закінчити війну, а вона – десять ракет на кожен пункт про мир. О пів на четверту ранку сьогодні я приєднався до саміту, щоб представити наші пропозиції, як відновити мир і міжнародний порядок. Світ почув Україну. А потім у Москві вирішили, що можуть знову спробувати терором досягти того, чого дев’ятий місяць не можуть і не зможуть досягти”, – сказав лідер країни.

Він поінформував про стан енергетики в Україні: “У багатьох містах і районах нашої країни знову аварійні відключення електрики. Близько десяти мільйонів українців без світла. Більше – станом на цю хвилину – у Харківській, Житомирській, Київській та Львівській областях. Львів та деякі інші міста призупиняли постачання тепла… По всій країні проблеми зі зв’язком та інтернетом. Унаслідок ударів автоматика сьогодні відключила кілька атомних блоків на двох станціях – це прораховані наслідки, і ворог точно знав, що робить”, – зазначив президент.

Під час масованої атаки 15 листопада Росія випустила по Україні 90 ракет і більше десяти дронів-камікадзе. Наші Сили оборони, зокрема ППО, знищили 77 і 10 таких ворожих об’єктів відповідно, повідомив Генштаб

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