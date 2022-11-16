Байден не вважає, що ракети, які поцілили на території Польщі були випущені з Росії

Президент США Джо Байден заявив, що за попередньою інформацією малоймовірно, що ракета, яка спричинила вибух у Польщі у вівторок і вбила двох мирних жителів, була випущена з території Росії.

Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

У розмові з журналістами після зустрічі з іншими світовими лідерами на Балі, у президента США запитали — чи снаряди, які поцілили у підприємство Польщі, дійсно були запущені Росією.

“Є попередня інформація, яка це спростовує. Я не хочу це говорити, доки ми повністю це не розслідуємо”, – відповів Байден.

Він додав, що “в думках про траєкторію малоймовірно, що її стріляли з боку Росії. Але подивимося”.

Також повыдомляэться, що літак НАТО вчора відстежив траєкторію ракети, що впала у Польщі, і вже передав ці дані Альянсу та Варшаві, проте деталі поки не розголошуються.

Нагадаємо, Раніше повідомлялося, що вибух стався селі Пшеводув, що розташоване біля кордону з Україною. шлося саме про залишки ракети російського виробництва.

В Україні вважають, що удари по території Польщі – не випадковість, а свідомо спланований “привіт” від росії, замаскований під “помилку”, – заявив Подоляк.

Після падіння російських ракет у Польщі міністр оборони України Олексій Резніков наголосив на важливості закриття неба над Україною та сприяння поразки російського агресора.

Як передає Укрінформ, про це Резніков написав у своєму Твіттері.

“Польща. Це не пророцтво, яке здійснюється. Це – реальність, про яку ми попереджали. Ми просили закрити небо, бо небо не має кордонів. Ні для російських неконтрольованих ракет. Ні для загрози, яку вони несуть нашим сусідам з ЄС та НАТО. Тепер боротьба по-справжньому! Час перемагати”, – йдеться у повідомленні.

В рф вже заявили про свідому провокацію.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький після вибухів у Пшеводуві закликав не піддаватися на ймовірні маніпуляції та фейки в інформаційному просторі, але довіряти виключно перевіреним даним.

Про це повідомляє глава польського уряду на прес-конференції, яку транслювало громадське телебачення TVP.

Він просить зберігати спокій через трагічну загибель двох громадян внаслідок вибухів.

Через загибель поляків не має бути жодних обмежень на постачання зброї Україні.

Про це заявив колишній очільник міністерства закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

“Від російських ракет у Польщі загинули двоє людей. Якщо навіть випадково, це має велике значення. Більше жодних “червоних ліній”, жодних обмежень на постачання зброї в Україну”, – написав він у Твіттері.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг збирає послів країн-членів альянсу на екстрену нараду для обговорення подій у Польщі.

Про це опівночі із вівторка на середу повідомила офіційний представник НАТО Оана Лунгеску.

“Генеральний секретар завтра вранці в Брюсселі проведе екстрену нараду послів країн НАТО, щоб обговорити цей трагічний інцидент”, – сказала вона.

Агентство Телевидения Новости