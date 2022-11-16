В Україні збільшують час обмеження електропостачання

Сьогодні, 16 листопада, по всій Україні застосовуються графіки погодинних відключень, а також додатково – аварійні відключення, повідомляєУкренерго

Масовані ракетні удари 15 листопада та похолодання ще більше ускладнили ситуацію в енергосистемі.Тому, просимо з розумінням ставитися до відключень.

Будь ласка, підготуйтеся до збільшення часу обмеження електропостачання: зробіть необхідний запас води, завчасно зарядіть пристрої та павербанки, щоб бути на зв’язку з рідними.

Обмеження споживання – це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енерегооб’єктах. Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям.

Телефони контакт-центру НЕК «Укренерго» тимчасово не працюють через технічні причини. Ми робимо все необхідне, щоб відновити їх роботу у найкоротший термін.

Наразі будь-які питання щодо роботи ринку електроенергії та інших напрямів діяльності «Укренерго» можна отримати, надіславши листа на електронну адресу: contactcenter@ua.energy. Або за телефоном: +380 (93) 079 9569.

Агентство Телевидения Новости