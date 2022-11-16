Лідери G20 у підсумковій декларації засудили агресію росії проти України — ЗМІ

Лідери G20 у середу погодили спільну декларацію, в якій вони “рішуче засуджують” російську агресію проти України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

У декларації йдеться про те, що “більшість членів різко засуджують війну в Україні, яка спричиняє величезні людські страждання та посилює існуючі проблеми у глобальній економіці”.

Три дипломатичні джерела повідомили, що декларацію погодили усі країни-учасниці Групи двадцяти.

Водночас зазначається, що були і “інші погляди та різні оцінки ситуації та санкцій”.

Група G20 також наголосила, що міжнародне право має дотримуватися, а загроза застосування ядерної зброї неприпустима. Також лідери G20 привітали Чорноморську зернову ініціативу.

Як повідомлялося, на індонезійському курортному острові Балі у вівторок розпочався дводенний саміт лідерів країн G20, на якому велику увагу буде приділено війні рф проти України.

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