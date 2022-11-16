Олег Синєгубов доручив якомога швидше обладнати пункти обігріву на Харківщині

За дорученням начальника Харківської ОВА, з цього тижня буде проводитися ревізія діяльності штабів координації з діяльності пунктів обігріву у районах області.

Розгортання тимчасових пунктів обігріву в Харківській області обговорили під час апаратної наради 15 листопада, яка відбулася під керівництвом начальника ХОВА. Цього року такі пункти готують, зокрема, на випадок відключення теплопостачання внаслідок пошкодження російським агресором об’єктів критичної інфраструктури.

«Із кожним днем температура повітря стає все нижчою, а ворог не припиняє завдавати ударів по критичній інфраструктурі. Тож маємо бути готові до різних сценаріїв. Найперше – тримати на контролі розгортання пунктів обігріву в області. Пункти обігріву – це спільне завдання і військових адміністрацій, і громад, розраховуємо і на допомогу наших міжнародних партнерів», – підкреслив Олег Синєгубов.

На сьогодні територіальними громадами області визначені для роботи в зимовий період 580 стаціонарних пунктів обігріву населення.

Як зауважив директор Департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол, стаціонарні пункти обігріву мають бути укомплектовані опалювальними приладами, запасами продуктів, питної води та всім необхідним для забезпечення санітарно-гігієнічних норм.

На випадок недостатньої кількості стаціонарних пунктів обігріву чи їх пошкодження, територіальні громади області готують 292 місця для встановлення наметів. Під час визначення місць враховувалося питання підвозу дров, харчів та близькості до джерел водопостачання, а також можливого підключення до автономних джерел електропостачання.

Агентство Телевидения Новости