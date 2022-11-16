Мешканка неокупованої теориторії Харковщини захотіла руського миру та зірвала прапор України

Поліція оперативно викрила мешканку Харківщини, яка вчинила наругу над державним прапором України. Це сталося на території ОТГ, яка ні дня не була під окупацією завдяка героїзму захисників України

Зловмисниця зірвала символ держави з будівлі колишньої Вільшанської селищної ради, порвала та зламала флагшток.

В ході відпрацювання території поліцейські відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №3 оперативно розшукали зловмисницю. Нею виявилась 34-річна місцева мешканка.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України.

На даний час слідчими за процесуальним керівництвом Дергачівської окружної прокуратури проводяться слідчі дії та вирішується питання про повідомлення правопорушниці про підозру у вчиненні злочину.

Агентство Телевидения Новости