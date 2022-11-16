Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:26
Просмотров: 79

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що ракета, яка вдарила вчора по селу, ймовірно українська

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що ракета, яка вдарила вчора по селу, ймовірно українська

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що ракета, яка вдарила вчора по прикордонній з Україною території, з високою ймовірністю належала українській ППО.

При цьому він спростував, що мала місце навмисна атака на територію Польщі.

Це перша офіційна заява про українську приналежність ракети. Раніше про це із посиланням на чиновників США повідомляло Associated Press.

Втім посол Польщі при ЄС заявив, що всі країни Євросоюзу покладають відповідальність за ракетний інцидент у Польщі на росію.

Варто зазначити, що раніше схожий інцидент мав місце в Молдові, коли уламки збитої ракети впали на території Молдови. Ракету росіяни спеціально запустили вздовж кордону, щоб спровокувати конфлік

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 