Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що ракета, яка вдарила вчора по селу, ймовірно українська

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що ракета, яка вдарила вчора по прикордонній з Україною території, з високою ймовірністю належала українській ППО.

При цьому він спростував, що мала місце навмисна атака на територію Польщі.

Це перша офіційна заява про українську приналежність ракети. Раніше про це із посиланням на чиновників США повідомляло Associated Press.

Втім посол Польщі при ЄС заявив, що всі країни Євросоюзу покладають відповідальність за ракетний інцидент у Польщі на росію.

Варто зазначити, що раніше схожий інцидент мав місце в Молдові, коли уламки збитої ракети впали на території Молдови. Ракету росіяни спеціально запустили вздовж кордону, щоб спровокувати конфлік

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