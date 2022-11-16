Прокурори спільно з голандськими експертами ексгумували труп чоловіка, який загинув від обстрілу військових ЗС РФ

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

15 листопада у с. Кутузівка прокурори спільно з голландською місією з Міжнародного кримінального суду ексгумували залишки тіла 35-річного місцевого мешканця.

Встановлено, що у квітні чоловік, перебуваючи у власному будинку, загинув внаслідок артилерійського обстрілу ЗС РФ. Ворожий снаряд влучив прямо у його будинок.

Наразі труп чоловіка направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Експерти Міжнародного кримінального суду надають практичну допомогу прокурорам у розслідуванні злочинів, вчинених російськими військовими РФ на Харківщині.

Агентство Телевидения Новости