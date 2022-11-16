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Відновлено низку обласних автомаршрутів

Відновлено низку обласних автомаршрутів

Відновлюємо роботу приміських та міжміських автобусних маршрутів в Харківській області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов

Із 285 маршрутів, що діяли на Харківщині до повномасштабного вторгнення, уже відновлено 104.

Наразі на деокупованих територіях області курсують автобуси за такими маршрутами:-Харків – Куп’янськ;

Харків – Вільхівка;Харків – Слобідське;Харків – Новопокровка;Харків – Чугуїв;Чугуїв – Чкаловське;Чугуїв – Малинівка;Харків – Мала Рогань;Харків – Черкаська Лозова;Харків – Кутузівка;Харків – Барвінкове через Ізюм;Харків – Старий Салтів;Харків – Елітне.

Цього тижня поновиться робота ще 5 маршрутів:

Харків – Ізюм;Харків – Балаклія;Харків – Великий Бурлук;Старий Салтів – Вовчанськ;Харків – Липці.

Дякую транспортникам за їхні зусилля, а також усім, хто майже цілодобово працює над розмінуванням та відновленням автодоріг та мостів.

На сьогодні уже відновлено більше 3 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття. Роботи тривають.

Агентство Телевидения Новости

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