Сьогодні не проголосують за міській бюджет

Тринадцята позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання переноситься з 16 на 17 листопада.

Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов.Згідно з документом, сесія розпочнеться о 13:00 і пройде у дистанційному режимі.

При цьому виконков схвалив проект бюджету на 2023.

За інформацією заступника міського голови – директора Департаменту бюджету і фінансів Тетяни Таукешової, з огляду на поточний стан економіки, загальний обсяг доходів бюджету Харківської міської територіальної громади визначено у розмірі 16,1 млрд грн.За її словами, основним прибутковим джерелом, як і в попередні роки, є податок на доходи фізичних осіб. У структурі доходів бюджету на наступний рік він становитиме 67,5%, або 9,6 млрд грн. Крім того, місцеві податки та збори становитимуть 3,5 млрд грн.

Як повідомила Тетяна Таукешева, прогнозний обсяг видатків бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік розрахований в обсязі 15 млрд грн. Зокрема, у проєкті бюджету передбачено понад 1,5 млрд грн на придбання матеріалів та відновлення об’єктів, зруйнованих внаслідок російської агресії.

Агентство Телевидения Новости