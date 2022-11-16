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Україна просить надати доступ до місця вибуху у Польщі представникам ОБСЄ, Міноборони та ДПСУ

Україна просить надати доступ до місця вибуху у Польщі представникам ОБСЄ, Міноборони та ДПСУ

Секретар РНБО Данілов повідомив, що Україна виступає за спільне вивчення інциденту з падінням ракети в Польщі та просить невідкладно надати доступ до місця вибуху представникам Міноборони та прикордонної служби.

«Готові передати наявні у нас докази російського сліду. Очікуємо від партнерів інформацію, на підставі якої був зроблений висновок про те, що йдеться про ракету української ППО».

Агентство Телевидения Новости

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