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Робимо все можливе, щоб налагодити стабільне електропостачання в усіх будинках, – Терехов

Робимо все можливе, щоб налагодити стабільне електропостачання в усіх будинках, – Терехов

У Харкові комунальні служби та енергетики працювали усю ніч, щоб якнайшвидше відновити у Харкові електропостачання, яке зникло внаслідок ракетних обстрілів по критичній інфраструктурі міста, повідомив в ефірі «Радіо НВ» Харківський міський голова Ігор Терехов.

«У деякі районі міста світло вдалося подати вже о 9 вечора. Втім разом з енергетичними службами ми працювали усю ніч, щоб на ранок подати електропостачання у всі райони Харкова. Дійсно, дуже потужні були виклики, з якими ми зіштовхнулися. Було дуже багато руйнувань, і нам довелося багато працювати, щоб відновити напругу в електромережі і подати також воду харків’янам», – повідомив Ігор Терехов.

Наразі фахівці працюють над тим, щоб відновити чистоту електропостачання.

«Є певні негаразди, і ми робимо все можливе, щоб налагодити стабільне електропостачання в усіх будинках  містян», – підкреслив мер Харкова.

Агентство Телевидения Новости

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