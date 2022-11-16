Відновлено газопостачання у прикордонній Козачій Лопані

Фахівці «Харківгазу» відновили подачу газу у прикордонний з рф населений пункт Харківської області – Козачу Лопань. Через щоденні, інтенсивні обстріли рашистів інфраструктури Дергачівської громади, мешканці селища кілька місяців були позбавлені енергоносія.

Наразі газ надходить у понад 500 будинків Козачої Лопані.

В Ізюмському районі завершені ремонти пошкодженої ворогом інфраструктури для подачі газу у село Оскіл. В перший день пускових робіт газовики підключили до палива житлові будинки 219 родин Осколу.

Завершено ремонт обстріляних днями газових комунікацій у Шевченковому.

Агентство Телевидения Новости