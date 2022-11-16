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Побутова сварка з трагічними наслідками – засуджено харків’янина

Побутова сварка з трагічними наслідками – засуджено харків’янина

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Слобідської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 41-річного харків’янина у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілої (ч. 2 ст. 121 КК України). Йому призначено покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що в листопаді 2021 р. між неодноразово судимим чоловіком і його співмешканкою виникла побутова сварка. Вирішувати конфлікт словесно чоловік не став і одразу пустив у хід кулаки. Він двічі вдарив потерпілу в голову, а коли вона впала на підлогу і знепритомніла, наніс їй ще два удари в грудну клітину.

Близько місяця жінка провела в лікарні, але врятувати її життя медикам не вдалось. У грудні 2021 р. вона померла у лікарні.

У суді обвинувачений визнав вину. 11 листопада 2022 р. Ленінський районний суд м. Полтави виніс обвинувальний вирок. Триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости

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