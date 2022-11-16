Рада продовжила дію воєнного стану та мобілізації ще на три місяці

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 19 лютого 2023 року. За відповідні постанови №8189 та №8190 проголосувало 294 та 297 депутатів відповідно.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк, пише Громадське.

Це вп’яте парламент проголосував за воєнний стан з початку війни: 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня і 16 листопада.

«Цього разу питання ніхто не доповідав (зазвичай це робив Голова РНБО Олексій Данілов)», – повідомив Железняк.

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