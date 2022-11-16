ЗСУ звільнили Макіївку на Луганщині, – Міноборони (відео)

Селище практично повністю зруйноване.

Українські військові звільнили село Макіївка Луганської області. Міністерство оборони України показало відео з деокупованого населеного пункту, пише УНІАН.

«Село Макіївка, що на Луганщині – під контролем України! Жодного вцілілого будинку, розруха і смерть – наслідки «русского міра», що панував тут 8 місяців», – йдеться у повідомленні.

На кадрах показані наслідки російської окупації: більшість будинків пошкоджені, деяких з них зруйновані та не підлягають відновленню.

Про звільнення Макіївки голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив ще 13 листопада. Проте військові до цього моменту не підтверджували цю інформацію.

Всього у Луганській області звільнено вже 12 населених пунктів.

Раніше Гайдай пояснив, чому українська армія просувається на цьому напрямку не так швидко, як на інших. На думку голови ОВА, на відновлення Луганської області може знадобитися близько семи років.

Агентство Телевидения Новости