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У застосунку з мінної безпеки minefree з’явилися нові функції

У застосунку з мінної безпеки minefree з’явилися нові функції

Мобільний Застосунок з мінної безпеки MineFree покращено завдяки відгукам користувачів. Тепер швидше працює інформативна мапа. Застосунок дозволяє уникати мін та попереджає про наближення до вибухонебезпечних зон. Крім того, є можливість переглянути фото вибухонебезпечних предметів та сповістити ДСНС про їх виявлення.

Для користування новими функціями застосунку потрібно оновити або завантажити його на Google Play та App Store.

Агентство Телевидения Новости

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