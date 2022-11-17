Вербувала кадри для співпраці з окупантами: в Балаклії затримали пособницю рашистів

Співробітники СБУ встановили, що 55-річна жителька Балаклії добровільно пішла на співпрацю з російсько-окупаційними військами. У червні жінка прийняла пропозицію ворога і очолила відділ кадрового забезпечення при окупаційній адміністрації держави-агресора.

З червня до вересня зловмисниця виконувала обов’язки передбачені трудовим договором, який вона підписала з незаконно призначеним головою тимчасової цивільної адміністрації на окупованій території Балаклійської ОТГ.

За даними слідства ворожа пособниця керувала діяльністю відділу, брала участь в нарадах керівників відділів окупаційної влади, приймала працівників на роботу до тимчасової цивільної адміністрації м. Балаклія.

Співробітники спецслужби викрили та затримали пособницю окупантів під час оперативного відпрацювання деокупованих територій Харківської області.

За матеріалами СБУ зловмисниці повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Викриття та документування протиправної діяльності колаборантки здійснювали співробітники СБУ в Харківської області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області.

Агентство Телевидения Новости