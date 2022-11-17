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У Вовчанську обстріли пошкодили щонайменше 12 приватних будинків

У Вовчанську обстріли пошкодили щонайменше 12 приватних будинків

За добу з 16 по 17 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:

5 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинена ворожими обстрілами;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

10 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

5 – інші виїзди.

Пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів, сталася у Куп’янському районі. На території одного з підприємств горіли 2 складські будівлі на загальній площі 1500 кв. м. З вогнем боролись рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини, яким також допомагали колеги із Закарпаття.

Двічі рятувальники виїздили на перевірку після ворожих обстрілів. На території Наталинської громади у полі були виявлені залишки ворожої ракети. А у Вовчанську обстрілами пошкоджені щонайменше 12 приватних домоволодінь. Обійшлося без постраждалих і пожеж.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 349 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 24 тонни питної  води.

Агентство Телевидения Новости

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