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Іноді дешевше будувати наново: Терехов про доцільність ремонту пошкоджених будинків

Іноді дешевше будувати наново: Терехов про доцільність ремонту пошкоджених будинків

Мер Харкова Ігор Терехов про доцільність ремонтів зруйнованого росіянами житла та будівництво нових будинків:

«Експертиза показує вартість реконструкції. Сіли, порахували – а може, дешевше побудувати новий будинок, за новими технологіями. З автономними котельнями, за можливості, своєю свердловиною. І якщо паркування – то підземне. Коли починаємо рахувати, то розуміємо, що краще цей будинок знести, почекати та побудувати. А за часом приблизно одне й те саме.

Або витратити гроші та отримати незрозуміло що. Ми ж розуміємо, що є видимі, а є невидимі пошкодження. Я хочу, щоб всім було зручно жити. А не так, що швидко прибігли, залатали дірки.

Дуже виважено приймаємо рішення. Все залежить від експертизи та руйнувань».

Агентство Телевидения Новости

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