Шмигаль: окупанти бомблять наш газовидобуток, підприємства у Дніпрі

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що ракетна атака окупантів націлена на газовидобуток та підприємства у Дніпрі.

Про це він сказав під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі, пише Громадське.

«Наразі над Києвом пролітають ракети. Бомблять наш газовидобуток, бомблять наші підприємства у Дніпрі, «Південмаш». Попри це ми розуміємо, як стримувати окупантів», – сказав Шмигаль.

Ракетні атаки 17 листопада

Зранку російсько-окупаційні війська продовжили ракетні атаки по території України. Зокрема атакували інфраструктурні об’єкти у Дніпрі. Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив про п’ятьох потерпілих внаслідок обстрілу, серед яких 15-річна дитина.

Також росія здійснила ракетний удар по інфраструктурному об’єкту в Одеській області, ППО працювала над Київщиною, у Харківській, Черкаській та Полтавській областях.

Станом на 8:52 повітряну тривогу оголосили майже на всій території України, крім тимчасово окупованого Криму

Агентство Телевидения Новости