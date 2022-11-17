Викрито схему перевезення громадян України до рф

На Сумщині прикордонники разом із співробітниками Служби безпеки України та Національної поліції затримали осіб, які переправляли нелегалів через державний кордон України на територію росії.

Згадана «послуга» з нелегального перевезення коштувала до 1500 доларів США. Серед клієнтів зловмисників були як громадяни України, так і країни-агресора.

Під час обшуку помешкання та автомобілів фігурантів правоохоронці виявили мобільні телефони, гроші та документи із доказами протиправної діяльності оборудників. Чотирьом організатором вже оголошено підозру, слідчі дії тривають.

Агентство Телевидения Новости