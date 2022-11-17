Ракетний удар по Дніпру: кількість постраждалих росте (відео)

14 людей постраждали внаслідок ракетного удару окупантів по Дніпру, включаючи підлітка, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Уже 14 поранених через російську атаку на Дніпро. Серед них 15-річна дівчинка. Усі у лікарнях міста», йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російського ракетного удару по Дніпру в четвер постраждали п’ятеро людей, включаючи 15-річну дівчинку. «Усі у лікарні у стані середньої важкості», – написав Резніченко в Телеграмі.

Резніченко уточнив, що ракети влучили у промислове підприємство, розпочалася сильна пожежа. Також пошкоджено житлові будинки поряд.

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео ракетного влучання по Дніпру.

Агентство Телевидения Новости