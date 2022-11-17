Росія тримає у Чорному морі три ракетоносії з 20 «Калібрами»

Російська федерація тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі три носії крилатих ракет «Калібр», у Середземному – п’ять, у Каспійському – три носії.

Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України, пише Укрінформ.

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають шість ворожих кораблів, серед яких три носії «Калібрів», загальний залп – до 20 ракет. У Середземному морі – 10 кораблів, з них п’ять носіїв «Калібрів», загальний залп – 76 ракет. У Каспійському морі – три носії «Калібрів», загальний залп – 24 ракети.

В Азовському морі росіяни продовжують контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні один корабель.

За добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили до Азовського моря 34 судна, з них вісім суден рухались з протоки Босфор. До Чорного моря – 18 суден, з них шість суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

15 листопада російські загарбники атакували Україну 96 крилатими ракетами повітряного та морського базування, 75 з яких були збиті.

Агентство Телевидения Новости