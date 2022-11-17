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Відібрав у 9-річної дівчинки велосипед: грабіжника затримали перехожі

Відібрав у 9-річної дівчинки велосипед: грабіжника затримали перехожі

Поліція повідомила про підозру чоловіку, який пограбував дитину у Харкові. Зловмисник відібрав у 9-річної дівчинки велосипед та намагався втекти. У інцидент втрутились небайдужі перехожі. Вони зупинили порушника та викликали поліцію.

Поліцейські повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скеровано до суду.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Агентство Телевидения Новости

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