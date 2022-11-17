Наслідки ракетних ударів по Харківщині: в двох районах 20 тисяч абонентів залишаються без світла

Рятувальні підрозділи та газовики продовжують ліквідовувати наслідки ударів по Ізюмському району. Є загорання та пошкодження. На жаль, постраждали 3 працівників, медики надають всю необхідну допомогу, повідомили в ХОВА.

Окупанти завдали ще 4 ракетних удари по об’єкту критичної інфраструктури в Ізюмському районі. Щодо наслідків інформація уточнюється.

Крім того, енергетики ліквідовують наслідки попередніх ударів росіян. На зараз в області близько 20 тисяч абонентів залишаються без світла, це частина Ізюмського та Куп’янського районів. Відновлювальні роботи тривають.

Агентство Телевидения Новости